Verliebt in eine Hexe
Folge 1: Darrin als Zwerg
25 Min.
Endora und ihr Schwiegersohn Darrin liegen wieder einmal im Clinch miteinander, denn Darrin hat ein traumhaftes Modellkleid, das Endora für Sam gezaubert hat, nicht angemessen gewürdigt. Im Gegenteil, das Kleid hat sogar seinen Unwillen erregt! Endora hat diesmal wirklich genug von ihrem spießigen Schwiegersohn, der nur an seine Karriere denkt, und verkleinert ihn kurzerhand: Er passt jetzt in eine Getränkedose - und so kommt es, dass er auf der Müllhalde landet ...
