Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Oh, du liebe Trauerweide

FavesStaffel 5Folge 12
Oh, du liebe Trauerweide

Oh, du liebe TrauerweideJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 12: Oh, du liebe Trauerweide

25 Min.

Im Vorgarten der Familie Stephens kränkelt eine hässliche Trauerweide vor sich hin. Sie verschandelt die Gegend derart, dass die Nachbarn bereits eine Unterschriftenaktion unter dem Motto "Nieder mit der Weide!" gestartet haben. Doch Samantha und Darrin hängen an dem verwachsenen Baum, weil sie ihn zur Geburt ihrer Tochter Tabatha gepflanzt haben. Deshalb versuchen sie, ihn irgendwie zu retten, wobei ihnen Hexendoktor Bombay helfen soll - mit einem seltsamen Zauberspruch ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen