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Verliebt in eine Hexe

Preisausschreiben

FavesStaffel 5Folge 8vom 01.12.2025
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Verliebt in eine Hexe

Folge 8: Preisausschreiben

25 Min.Folge vom 01.12.2025

Eigentlich wäre es ja Anlass zur Freude, dass Samantha bei einem Preisausschreiben eine Reise nach Tahiti gewonnen hat. Doch der Preis wurde von einer Windelfirma ausgeschrieben, und Sam hat ihn dank eines genial erdachten Werbeslogans gewonnen. Leider ist die Firma der größte Konkurrent von Darrins Kunden, und aufgrund ihres Slogans entgeht Larry ein großer Auftrag. Darrin wird entlassen - und ist einmal mehr der Meinung, dass Sams Zauberkunst nur Unglück bringt.

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