Verliebt in eine Hexe
Folge 3: Das Wunderkind
25 Min.
Wieder einmal geht Darrin seine Schwiegermutter Endora gewaltig auf die Nerven. Aus einer puren Laune heraus hat sie der kleinen Tabatha ein Cembalo gekauft. Und damit nicht genug: Durch einen Zauber hat sie sie auch gleich mit der Gabe versehen, auf dem altmodischen Instrument perfekt zu spielen. Samanthas Klavierlehrer Mr. Monroe wird zufällig Zeuge des begnadeten Spiels und ist hellauf begeistert. Er will das Wunderkind unbedingt fördern ...
