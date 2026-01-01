Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Sams Demonstration

Sams Demonstration

Verliebt in eine Hexe

Folge 9: Sams Demonstration

25 Min.

Dort, wo Tabatha und die anderen Kinder aus dem Viertel bisher so gerne spielten, soll ein riesiges Einkaufszentrum vom Baulöwen Mosler errichtet werden. Samantha ist empört und beschließt, gegen diesen Plan auf die Barrikaden zu gehen. Von ihrem Mann kann Samantha dabei keine Unterstützung erwarten, denn Mosler gehört zu seinen Werbekunden. Zum Glück kann sie sich nicht nur auf die Hilfe der anderen Mütter, sondern auch auf ihre Zauberkraft verlassen.

