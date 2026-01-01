Verliebt in eine Hexe
Folge 15: Neues von Serena (1)
25 Min.
Wieder einmal muss Darrin sich um einen wichtigen Kunden kümmern. Diesmal handelt es sich um eine attraktive italienische Geschäftsfrau, die äußerst gut betucht ist. Als die Stephens ein Abendessen für sie geben, zaubert Sams Cousine Serena sich kurz entschlossen mit an die Tafel. Dabei beobachtet sie, dass die Italienerin Clio auch privat ein Auge auf Darrin geworfen hat und versucht, sich an ihn heranzumachen. Mit einigen Zaubertricks gelingt es ihr, das zu unterbinden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick