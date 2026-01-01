Verliebt in eine Hexe
Folge 19: Wüste Büsten
25 Min.
Was tut man nicht alles für einen guten Kunden: Larry und Darrin müssen sich diesmal um den Sportartikelhersteller Campbell kümmern, und der ist äußerst trinkfest. Um einen großen Werbeetat an Land zu ziehen, sind Larry und Darrin auch bereit, mit Campbell eine Kneipentour zu machen. Anschließend ist ein Abendessen bei Familie Stephens geplant - leider ist auch Endora anwesend, und die zaubert zwei sprechende Büsten herbei, die aussehen wie Larry und Darrin ...
