Verliebt in eine Hexe
Folge 14: Flieg, Adam, flieg
25 Min.
Endora möchte, dass der kleine Adam vor einem Prüfungskomitee von Hexen erscheint, um seine Zauberfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Doch Samantha ist dagegen, denn bisher hat Adam sich noch nicht durch magische Kräfte hervorgetan - was Sam und Darrin eigentlich begrüßen. Doch wenn Endora sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist sie nicht mehr davon abzubringen: Sie hat das Komitee bereits eingeladen. Nun muss Samantha ihren Vater Maurice um Rat bitten ...
