Verliebt in eine Hexe

FavesStaffel 8Folge 9
Folge 9: Hexenkraft ade

25 Min.

Darrin lacht sich heimlich ins Fäustchen, als sowohl Samantha als auch ihr Vater Maurice das Gefühl haben, ihre Zauberkraft ließe nach. Natürlich lässt er sich nichts anmerken, doch insgeheim frohlockt er. Leider gibt es aber auch noch Dr. Bombay, und der stellt schon bald eine eindeutige Diagnose: Es handelt sich bei der Krankheit um Perimeridiktamitis, und dagegen ist ein Kraut gewachsen. Schade, schade ... nur allzu bald können Samantha und Maurice wieder hexen ...

