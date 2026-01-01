Verliebt in eine Hexe
Folge 7: Alter Geist in neuer Hülle
25 Min.
Darrin und Sam sind mit Louise und Larry in England, wo sie als krönenden Abschluss ihrer Reise einen Aufenthalt in einem Spukschloss planen. In dem von ihnen gewählten Hotel geht der Herzog von Whitset um. Der Geist interessiert sich vor allem für Samantha, die ihn jedoch abblitzen lässt. Aber der Herzog gibt nicht so leicht auf: Er schlüpft kurzerhand in Darrins Körper, und die Verwicklungen, die daraus resultieren, sehen für die Außenstehenden wie eine Ehekrise aus ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick