Berühmt sein ist nicht leicht

Berühmt sein ist nicht leicht

Folge 8: Berühmt sein ist nicht leicht

25 Min.

Der kleinen Tabatha gefällt es überhaupt nicht, dass die Kasperlefiguren im Fernsehen sich so häufig streiten und prügeln. Um Frieden zu stiften, zaubert sie sich kurz entschlossen in eine der Kindersendungen hinein. Beim Publikum kommt Tabathas Auftritt großartig an, und der Sender beschließt, sie zum Dauergast in der Sendung zu machen. Doch das hatte Klein-Tabatha eigentlich nicht geplant: Sie merkt nämlich, dass das Dasein als TV-Star ziemlich langweilig ist ...

Faves
