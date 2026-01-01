Verliebt in eine Hexe
Folge 15: Ein zauberhafter Babysitter
25 Min.
Mister Norton, ein wichtiger Auftraggeber von Larry und Darrin, ist dringend auf der Suche nach einem Babysitter für seinen kleinen Sohn Ralph. Obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass das nur schief gehen kann, empfiehlt Samantha ihre Haushaltshilfe Esmeralda, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt. Der Abend mit Esmeralda wird für Ralph zu einem unvergesslichen Erlebnis - doch Mr. und Mrs. Norton sind mehr als verwundert über die ungewöhnliche Babysitterin ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick