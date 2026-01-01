Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Das Ungeheuer von Loch Ness

Das Ungeheuer von Loch Ness

Verliebt in eine Hexe

Folge 3: Das Ungeheuer von Loch Ness

25 Min.

machen Urlaub in Schottland - klar, dass sie auch den berühmten Loch Ness und das dazu gehörige Ungeheuer besuchen wollen. In Inverness erfahren sie erstaunliche Dinge: Nessie war einst ein Zauberer namens Bruce, der niemand anderen als Sams Cousine Serena liebte! Um den lästigen Verehrer loszuwerden, hatte Serena ihn damals in das Ungeheuer verwandelt. Sam empfindet sofort Mitleid und überlegt, wie sie dem Monster helfen kann ...

