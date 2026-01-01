Verliebt in eine Hexe
Folge 3: Das Ungeheuer von Loch Ness
25 Min.
machen Urlaub in Schottland - klar, dass sie auch den berühmten Loch Ness und das dazu gehörige Ungeheuer besuchen wollen. In Inverness erfahren sie erstaunliche Dinge: Nessie war einst ein Zauberer namens Bruce, der niemand anderen als Sams Cousine Serena liebte! Um den lästigen Verehrer loszuwerden, hatte Serena ihn damals in das Ungeheuer verwandelt. Sam empfindet sofort Mitleid und überlegt, wie sie dem Monster helfen kann ...
