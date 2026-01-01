Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Paris auf Hexenart

Paris auf Hexenart

Verliebt in eine Hexe

Folge 6: Paris auf Hexenart

25 Min.

Darrin und Samantha sind wieder einmal in Europa. Paris heißt diesmal ihr Ziel, und sie hoffen, die Reise ungestört von Sams Verwandtschaft genießen zu können. Doch weit gefehlt: Als Sams Vater Maurice Wind davon bekommt, ist er sauer, dass sie keinen Abstecher zu ihm nach England eingeplant haben. Endora, die von Maurices Zorn erfährt, zaubert sich schleunigst nach Paris, um ihre Tochter vorzuwarnen. Und schon ist Schluss mit der Romantik in der Stadt der Liebe ...

Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

