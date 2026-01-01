Zum Inhalt springenBarrierefrei
Undank ist der Welten Lohn

FavesStaffel 8Folge 24
Folge 24: Undank ist der Welten Lohn

25 Min.

Darrin ist wieder einmal ziemlich verzweifelt auf Ideensuche, denn ihm will einfach keine zündende Kampagne für die Matratzenfirma "Benson" einfallen. Samantha möchte ihrem Mann gerne helfen und strengt ihre grauen Zellen an - prompt hat sie eine gute Idee nach der anderen. Doch Darrin ist misstrauisch und argwöhnt, sie habe ihre Zauberkraft eingesetzt, worüber Sam wiederum ziemlich beleidigt ist. So kommt es zwischen den beiden zum harten Konkurrenzkampf ...

