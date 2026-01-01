Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der vermisste Vater

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 1
vom 01.01.2026
Der vermisste Vater

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 1: Der vermisste Vater

41 Min.
Folge vom 01.01.2026
Ab 12

Im Juni 2007 werden bei Bauarbeiten auf einem Grundstück in der Nähe von Seattle menschliche Knochen in einem Müllsack gefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass diese dort bereits seit ungefähr 30 Jahren vergraben sein müssen. Gemeinsam mit den Eigentümern des Hauses versucht die Polizei, den Mord von damals aufzuklären und stößt auf einen Vermisstenfall aus dem Jahr 1978 ...

