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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Blutige Rache

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 10.06.2026
Blutige Rache

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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 2: Blutige Rache

41 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

In einer Kleinstadt in Michigan verschwindet eine zweifache Mutter nach einem Einbruch. Bei der darauffolgenden Suche wird die Leiche von Lisa Fein schließlich in einem flachen Grab hinter ihrem Haus gefunden. Doch wer hatte es auf die 33-Jährige abgesehen? Die Polizei stößt bei den Ermittlungen auf eine Reihe ehemaliger Liebhaber, die allesamt unter Verdacht geraten.

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