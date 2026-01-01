Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 9: Die Schwarze Witwe
37 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Lee Bowles wendet sich an die Polizei, um seinen vermissten Vater Cody zu finden. Dieser wurde zuletzt von seiner Lebensgefährtin Ulisa gesehen und hat sich angeblich einer Biker Gang angeschlossen. Als die Polizei in dem Fall weiter nachforscht, ergeben sich jedoch diverse Ungereimtheiten über Codys Verbleib. Schließlich machen die Beamten eine grausame Entdeckung in Ulisas Gartenbrunnen ...
