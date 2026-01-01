Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 7: Der Wolf im Schafspelz
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Im November 1998 wird eine Studentin im beschaulichen Küstenort San Luis Obispo als vermisst gemeldet. Der Fund einer großen Blutlache lässt darauf schließen, dass Rachel Newhouse etwas Grausames widerfahren ist, doch die Suche nach der jungen Frau bleibt erfolglos. Als vier Monate später ein weiteres Mädchen verschwindet, beginnt für die Polizei ein Wettlauf gegen die Zeit.
