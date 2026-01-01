Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 01.01.2026
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im August 1996 macht ein Mann einen grausamen Fund in seinem Garten - er stößt auf eine Klärgrube, in der sich menschliche Knochen befinden. Die Polizei sucht in dem Erdloch nach weiteren Beweisen, um das Opfer möglichst schnell zu identifizieren. Als eine Forensikerin schließlich die Überreste eines kleinen Hundes entdeckt, wird ein Tiermediziner in den Fall involviert, um diesen zu lösen.

