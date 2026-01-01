Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 6: 32 Jahre vergraben
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Auf einem Grundstück im beschaulichen Monterey, Kalifornien, wird bei Gartenarbeiten im Jahr 2015 eine Frauenleiche gefunden, die dort bereits seit 1982 vergraben sein muss. Nach all den Jahren versucht die Polizei nun, das Opfer zu identifizieren und das Verbrechen aufzuklären - dabei stoßen die Beamten auf einen brutalen Serientäter, der kein Unbekannter ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick