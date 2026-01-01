Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Die Mumie im Fass

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 01.01.2026
Die Mumie im Fass

Die Mumie im FassJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 3: Die Mumie im Fass

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Beim Verkauf seines Hauses macht Ron Cohen eine grausame Entdeckung: Unter dem Gebäude befindet sich ein Fass, in dem eine tote Frau gefunden wird. Die Polizei steht vor einem Rätsel, da die mumifizierte Leiche dort seit den späten 60er Jahren versteckt sein muss. Doch wer ist die unbekannte Tote und warum wurde sie ermordet? Es gilt, ein 30 Jahre altes Verbrechen aufzuklären und einen Täter zu schnappen, der einen vermeintlich perfekten Mord begangen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen