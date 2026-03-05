Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 12: Ein dunkles Geheimnis
42 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Im August 2009 verschwindet der Innenarchitekt und Millionär Bill McGraph. Sein Vermögensberater David Bernett stellt nach Bills Verschwinden zwei hohe Auszahlungsbeträge auf seinem Konto fest und verständigt die Polizei. Sie verdächtigt zunächst Bills Exfreund Mark Fleckenstein, ihn aus Rache für seine Verurteilung entführt zu haben. Aber Mark ist noch hinter Gittern und die Spur führt zu Brad Tocker, einem Geschäftspartner von Bill. Wird er den Mord gestehen?
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