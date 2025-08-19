Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 13vom 19.08.2025
41 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12

In San Diego wird ein Park zum Schauplatz zweier schrecklicher Verbrechen. Am 13. August 2009 verschwindet Amber Dubois auf dem Weg zur Schule. Fast auf den Tag genau verschwindet ein knappes Jahr später ein weiteres Mädchen - Chelsea King. Die ganze Stadt nimmt Anteil und sucht nach den beiden Mädchen, auch Spürhunde und Taucher kommen zum Einsatz. Steckt ein und derselbe Täter hinter den beiden Verbrechen und kann der gefährliche Angreifer endlich gestoppt werden?

