Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 16: Der falsche Tote im Garten
Im Januar 1995 wird in Minneapolis die Polizei zu einem Tatort gerufen. Angeblich soll der 76-jährige Louie Michael dort begraben worden sein. Und tatsächlich werden unter der dicken Eisschicht menschliche Knochen gefunden. Aber es sind nicht die Knochen von Louie Michael, sondern laut Forensik die Knochen eines jungen Mannes. Eine immer bizarrer werdende Geschichte nimmt eine überraschende Wendung und ein ungewöhnlicher Verdächtiger beschäftigt die Beamten.
