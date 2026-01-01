Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 18: Die Tote im Feld
40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Oxnard, Kalifornien: Am 11. März 1979 wird auf einem Feld die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Polizei vermutet ein sexuelles Gewaltverbrechen. Wer steckt hinter dem grausamen Mord an Alma Zuniga? Im Laufe der Ermittlungen gibt es mehrere Verdächtige, aber alle Spuren verlaufen im Sand. Am Ende dauert es 35 Jahre, bis die Polizei durch die neue Methode der DNA-Analyse einen konkreten Hinweis erhält und den Mord an Alma Zuniga aufklären kann.
