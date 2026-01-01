Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Knochenfund auf der Hühnerfarm

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 01.01.2026
Knochenfund auf der Hühnerfarm

Knochenfund auf der HühnerfarmJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 2: Knochenfund auf der Hühnerfarm

40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im Hinterhof eines Bauernhauses macht ein Bauarbeiter einen mysteriösen Fund und alarmiert umgehend die Polizei. Bei näherer Untersuchung stellen die Ermittler fest, dass es sich hier um die menschlichen Überreste einer Person handelt, die bereits seit 15 Jahren vermisst wird.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen