Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Das Grab im Brunnen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17vom 01.01.2026
Das Grab im Brunnen

Das Grab im BrunnenJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 17: Das Grab im Brunnen

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Opelika, Alabama: Al Wilson und seine Verlobte Aura Davis sind seit drei Monaten glückliche Eltern. Sie planen ihre Hochzeit. Am 27. Juli 2001 kommt Al jedoch nicht von der Arbeit nach Hause. Seine Verlobte spürt sofort, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Im Laufe der Ermittlungen kommt heraus, dass Al als Zeuge in einem Prozess gegen seinen ehemaligen Arbeitskollegen Roderick Johnson aussagen sollte. Wollte Johnson Al zum Schweigen bringen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen