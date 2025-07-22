Verschwunden im ParadiesJetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 6: Verschwunden im Paradies
42 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Ein mysteriöser Vermisstenfall entpuppt sich als perfide Vertuschungsaktion: Als 1993 im idyllischen Idaho ein pensionierter Lehrer und Familienvater kein Lebenszeichen mehr von sich gibt, bittet seine Tochter die Polizei um Hilfe. Bei einer Hausdurchsuchung stellen die Beamten schnell fest, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht ...
