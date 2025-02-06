Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 12vom 06.02.2025
41 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12

Im November 2011 soll die Polizei bei John Charbonneau nach dem Rechten sehen, da der 61-Jährige allein lebt und ein Herzleiden hat. Das Haus ist verlassen, doch auf dem Grundstück machen die Beamten eine schreckliche Entdeckung - in einem flachen Grab stoßen sie auf eine männliche Leiche. Bei dem Toten wird der Führerschein von Billy Sproates gefunden, dem Neffen von John Charbonneau. Um den Fall zu klären, müssen die Ermittler in eine verworrene Familiengeschichte abtauchen.

