Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 11: Fachkräftemangel in Deutschland & Chaos an deutschen Flughäfen
49 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12
Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel bringen den Personal- und Fachkräftemangel in Deutschland zur Sprache und konfrontieren Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Außerdem beleuchten sie im Hinblick auf die Osterreisewelle das Chaos an deutschen Flughäfen. Und: Ein Experte gibt Tipps, wie man aus der Schuldenspirale herauskommt.
