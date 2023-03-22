Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fachkräftemangel in Deutschland & Chaos an deutschen Flughäfen

ProSiebenStaffel 3Folge 11vom 22.03.2023
49 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel bringen den Personal- und Fachkräftemangel in Deutschland zur Sprache und konfrontieren Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Außerdem beleuchten sie im Hinblick auf die Osterreisewelle das Chaos an deutschen Flughäfen. Und: Ein Experte gibt Tipps, wie man aus der Schuldenspirale herauskommt.

