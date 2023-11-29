Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie & 25 Jahre GalileoJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 33: Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie & 25 Jahre Galileo
36 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Mit der reduzierten Mehrwertsteuer von 7 % soll in der Gastronomie bald Schluss sein. 2024 soll sie auf 19 % steigen. Damit seien nicht nur Existenzen gefährdet, sondern auch der Verlust von Lebensqualität und gastronomischer Vielfalt, so der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Guido Zöllig. Mehr dazu gibt es heute bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.".
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick