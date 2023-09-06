Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 22vom 06.09.2023
34 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen mit Moderatorin Ruth Moschner und Journalistin Eva Quadbeck über die Petition, die die Überprüfung der AfD fordert. Außerdem sind die Segeljungs Tim Hund und Vincent Goymann zu Gast im Studio.

