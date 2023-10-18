Aktuelle Lage in Israel & Was bringen Nahrungsergänzungsmittel?Jetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 28: Aktuelle Lage in Israel & Was bringen Nahrungsergänzungsmittel?
35 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 12
Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel präsentieren das ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Das Infotainment-Programm verbindet aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews.
