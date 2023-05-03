Gewalt in der Filmindustrie & Kampf auf dem AsphaltJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 17: Gewalt in der Filmindustrie & Kampf auf dem Asphalt
39 Min.Folge vom 03.05.2023Ab 12
Aktuell stehen einige Vorwürfe gegen Til Schweiger im Raum. "Zervakis & Opdenhövel. Live." erklärt die Hintergründe und zeigt Reaktionen anderer Filmschaffenden. Außerdem: Wieso wurde in der Filmindustrie bisher über gefährliche Arbeitsbedingungen, Alkoholkonsum und Gewalt geschwiegen? Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen mit der Journalistin und Autorin Nathalie Stüben und Ilka Peemöller, der Leiterin des BUNTE-Hauptstadtstudios. Und: Kampf auf dem Asphalt
