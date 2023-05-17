Finanzen und Investitionen & Kanye West DilemmaJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 19: Finanzen und Investitionen & Kanye West Dilemma
33 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12
"Ich glaube, dass ich mit einer ungewöhnlichen Obsession für Geld geboren wurde", sagt Toshiya Imura. Der ehemalige Comedian hat heute ein Aktienvermögen von 34 Millionen Euro - Tendenz steigend. Linda Zervakis und Matthias begrüßen zu den Themen Finanzen und Investitionen Margarethe Honisch, Gründerin der Finanzplattform Fortunalista.
