Bundesumweltministerin im Gespräch & Gewalt im AmateurfußballJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 26: Bundesumweltministerin im Gespräch & Gewalt im Amateurfußball
36 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 12
Die Ministerin, die keiner kennt? In einer #ZOL-Straßenumfrage unter 20 Passanten erkennt niemand die amtierende Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen), die seit 30 Jahren Politik macht und seit zwei Jahren das Umweltministerium leitet. Linda Zervakis trifft die Bundesumweltministerin in "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Außerdem: Gewalt im Amateurfußball. Wer schützt ehrenamtliche Schiedsrichter?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick