Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 16: KI in der Musikindustrie & Extreme Selbstoptimierung
54 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12
Heute begrüßen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel den Sänger und Songwriter Wincent Weiss. Sie sprechen über die Bedeutung von Freundschaft und sein neues Album "Irgendwo Ankommen". Forever young: Der Unternehmer Bryan Johnson versucht mit extremer Selbstoptimierung, den Alterungsprozess aufzuhalten. Wie funktioniert das "Project Blueprint"?
