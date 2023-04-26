Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zervakis & Opdenhövel. Live

KI in der Musikindustrie & Extreme Selbstoptimierung

ProSiebenStaffel 3Folge 16vom 26.04.2023
KI in der Musikindustrie & Extreme Selbstoptimierung

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 16: KI in der Musikindustrie & Extreme Selbstoptimierung

54 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12

Heute begrüßen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel den Sänger und Songwriter Wincent Weiss. Sie sprechen über die Bedeutung von Freundschaft und sein neues Album "Irgendwo Ankommen". Forever young: Der Unternehmer Bryan Johnson versucht mit extremer Selbstoptimierung, den Alterungsprozess aufzuhalten. Wie funktioniert das "Project Blueprint"?

