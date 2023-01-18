Wer ist der neue Verteidigungsminister & Wohnungsnot in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 2: Wer ist der neue Verteidigungsminister & Wohnungsnot in Deutschland
41 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12
Heute zu Gast: Marie-Agnes Strack Zimmermann. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses spricht über die Erwartungen an den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius und über seine Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick