Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

WSMDS Helena & tödliche Chemikalien PFAS

ProSiebenStaffel 3Folge 8vom 01.03.2023
WSMDS Helena & tödliche Chemikalien PFAS

WSMDS Helena & tödliche Chemikalien PFASJetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 8: WSMDS Helena & tödliche Chemikalien PFAS

35 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12

Mehr als zwei Jahre beschäftigt sich Reporter Thilo Mischke bereits mit den unzerstörbaren und tödlichen Chemikalien PFAS. Wie ist er auf das Thema gekommen? Was hat er bei seinen weltweiten Recherchen herausgefunden? Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel fragen nach.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 1 Staffeln und Folgen