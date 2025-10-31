"Architektour": Unterwegs zu den schönsten Häusern der Schweiz

In der Schweiz verbergen sich unzählige architektonische Bijoux. Architektin Manon Bigler und Architekturstudentin Laurine Grützmacher besuchen gemeinsam exklusive Häuser, gewähren überraschende Einblicke hinter sonst verschlossene Türen und machen Architektur erlebbar. Wer schon immer einmal einen Blick hinter die Fassade werfen wollte, ist bei "Architektour" genau richtig.

"Architektour" lädt das Publikum auf eine Reise zu außergewöhnlichen Häusern in der ganzen Schweiz ein. Im gemeinsamen Austausch führen Architektin Manon Bigler und Architekturstudentin Laurine Grützmacher durch die Liegenschaften, machen ihr Fachwissen erlebbar und teilen ihre Freude über architektonische Highlights.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf kreative Grundrisse, überraschende Materialien und clevere Raumlösungen freuen. Mal verspielt, mal streng, mal mutig – jedes Haus hat seine Eigenheiten. Manon und Laurine entdecken auch immer wieder überraschende Details, die erst auf den zweiten Blick erkennbar sind.

"Mich fasziniert an "Architektour", dass wir Architektur nicht nur erklären, sondern auch fühlen können", schwärmt Architektin Manon Bigler. "Jedes Haus zeigt uns eine andere Welt und genau das macht es so spannend, diese Entdeckungen mit dem Publikum zu teilen."