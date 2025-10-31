Architektur-Liebhaber aufgepasst!
"Architektour": Unterwegs zu den schönsten Häusern der Schweiz
Aktualisiert:
In der Schweiz verbergen sich unzählige architektonische Bijoux. Architektin Manon Bigler und Architekturstudentin Laurine Grützmacher besuchen gemeinsam exklusive Häuser, gewähren überraschende Einblicke hinter sonst verschlossene Türen und machen Architektur erlebbar. Wer schon immer einmal einen Blick hinter die Fassade werfen wollte, ist bei "Architektour" genau richtig.
"Architektour" lädt das Publikum auf eine Reise zu außergewöhnlichen Häusern in der ganzen Schweiz ein. Im gemeinsamen Austausch führen Architektin Manon Bigler und Architekturstudentin Laurine Grützmacher durch die Liegenschaften, machen ihr Fachwissen erlebbar und teilen ihre Freude über architektonische Highlights.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf kreative Grundrisse, überraschende Materialien und clevere Raumlösungen freuen. Mal verspielt, mal streng, mal mutig – jedes Haus hat seine Eigenheiten. Manon und Laurine entdecken auch immer wieder überraschende Details, die erst auf den zweiten Blick erkennbar sind.
"Mich fasziniert an "Architektour", dass wir Architektur nicht nur erklären, sondern auch fühlen können", schwärmt Architektin Manon Bigler. "Jedes Haus zeigt uns eine andere Welt und genau das macht es so spannend, diese Entdeckungen mit dem Publikum zu teilen."
Lass dich von Architektour inspirieren
Die aktuellste Folge streamen
Mehr entdecken
Zeit abzutauchen
November-Highlights: Diese Serien und Blockbuster erwarten dich!
Welches Duo gewinnt das Duell?
Fabian Köster ist froh, dass er nicht gegen Politiker antreten muss
Comeback in TV-Show
Til Schweiger zurück im Rampenlicht: "Mir geht es super!"
Wichtige Botschaft
"Eine schrecklich nette Familie": Die Bundys feiern Reunion - das ist der Grund!
Überraschende Wendung am Finaltag
Eklat bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Teilnehmer muss das Set nach Streit verlassen
Plötzliche Beichte
Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe" ab 3. November: Wie ernst sind Kilians Gefühle wirklich?