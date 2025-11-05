Hinter den Kulissen "Der Bergdoktor"-Stars Hans Sigl und Heiko Ruprecht: Wie echt ist ihre Freundschaft abseits des Sets? Aktualisiert: 08:00 Uhr von Anna Tiefenbacher In "Die Bergretter" sind sie Brüder: Doch wie verstehen sich Martin (Hans Sigl) und Hans (Heiko Ruprecht) im echten Leben? Bild: picture alliance / ZDF und Erika Hauri

In "Der Bergdoktor" spielt Heiko Ruprecht Hans, den Bruder von Martin Gruber. Auch privat verstehen sich er und Hans Sigl. An welchem außergewöhnlichen Ort sie sich kennenlernten und wie es um Ruprechts Familienleben bestellt ist, liest du hier.

Steckbrief Heiko Ruprecht Name : Heiko Ruprecht

Geburtstag : 30.03.1973

Geburtsort : Friedrichshafen

Wohnort : München

Größe : 1,87 Meter

Familienstand : verheiratet mit Nicole Prommer

Kinder: zwei Töchter

Heiko Ruprecht und Ehefrau Nicole: Liebe auf den ersten Blick Heiko Ruprecht ist seit vielen Jahren mit seiner Frau Nicole Prommer verheiratet. Die beiden lernten sich 2009 auf einer Geburtstagsparty kennen und spürten sofort eine besondere Verbindung. Dennoch wurden sie nicht direkt ein Paar, da Nicole zunächst für ein Forschungsstipendium nach Australien ging. Während dieser Zeit hielten sie den Kontakt über Skype – eine Herausforderung für ihre junge Liebe. In einem Interview mit der Bunten verrät Ruprecht: "Ich hab Nicole ganz klar gesagt, dass ich sie liebe, mit ihr zusammenbleiben und auch Kinder haben will. Wenn man eine Frau vor so eine Entscheidung stellt, sollte man also wirklich wissen, was man will." Diese klare Entscheidung beeindruckte Nicole, sodass sie ihr Leben in Australien hinter sich ließ. Kurz darauf erwartete das Paar sein erstes Kind. Heute sind Heiko Ruprecht und Nicole Prommer Eltern von zwei Töchtern und leben gemeinsam in München. Dr. Phil. Nicole Prommer ist übrigens Heilpraktikerin und Sportwissenschaftlerin mit eigener Praxis in Olching.

Heiko Ruprecht mit seiner Ehefrau Nicole Prommer Bild: IMAGO/BREUEL-BILD

Heiko Ruprecht & Hans Sigl: So verstehen sie sich privat Heiko Ruprecht und Hans Sigl spielen nicht nur seit 2008 die Brüder Hans und Martin Gruber – sie kennen sich schon länger. "Zwischen mir und Hans Sigl stimmte von Anfang an die Chemie. Wir hatten uns Jahre vorher in einer WG in Freiburg kennengelernt und beim Bergdoktor-Casting wieder getroffen", verriet Ruprecht in einem Interview mit dem "Stuttgarter Wochenblatt". Wie gut die beiden sich verstehen, erkennt man zum Beispiel an dem unterhaltsamen Video auf Hans Sigls Instagram-Account, das sie zur Ankündigung der 16. Staffel im Auto aufgenommen haben.

Die Schauspielkollegen Hans Sigl und Heiko Ruprecht Bild: picture alliance /

Berufliche Stationen Aufgewachsen ist Heiko in Lindau am Bodensee. Von 1993 bis 1996 absolvierte er eine Schauspielausbildung am Salzburger Mozarteum. Seine Theaterkarriere begann 1997 am Stadttheater Ulm. 1999 wechselte er zu den Münchner Kammerspielen und später zum Bayerischen Staatsschauspiel, dem er bis 2005 angehörte. Ab 1997 machte Ruprecht außerdem auch erste Erfahrungen vor der Kamera. Er übernahm Rollen in verschiedenen Fernsehfilmen, darunter in der "Katie Fforde"-Reihe und in "Rosamunde Pilcher"-Verfilmungen. Einem breiten Publikum wurde er ab 2008 durch seine Rolle als Hans Gruber, dem Bruder des Bergdoktors, bekannt. Außerdem ist Heiko Ruprecht auch als Sprecher tätig. Für seine Lesung des Romans "Ein Monat auf dem Land" wurde er 2018 sogar als "Bester Sprecher" für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert.

Heiko Ruprecht: so sportlich verbringt er seine Freizeit Was sein Privatleben angeht, hält sich der Schauspieler eher bedeckt. Zu seinen Hobbys zählt neben Fußball, Tennis, Laufen und Radfahren auch das Bergsteigen – ergibt Sinn, schließlich spielt er einen Bergwacht-Leiter. Wenn es gemütlicher zugehen soll, entspannt er auch mal auf dem Sofa bei einem Fußballspiel oder in der Sauna.