Züngeln mit Medusa: Auf ihrer Halloween-Party begrüßte Heidi Klum neben Ehemann Tom Kaulitz zahlreiche prominente Gäst:innen.

Heidi Klum lud am Freitag wieder zu ihrer berühmten Halloween-Party. Die GNTM-Chefin erschien als Medusa – und lockte ein hochkarätiges, teils ebenfalls schaurig verkleidetes Publikum an. Diese prominenten Gäst:innen waren dabei - warfen sich schaurig schön in Schale.

Seit über 20 Jahren verwandelt Heidi Klum New York an Halloween in eine Mischung aus Laufsteg und Filmset. Wochenlang arbeiten Maskenbauer:innen und Kostüm-Designer:innen an ihrer Maskerade - und sie hält die Spannung um ihre neue Verkleidung mit kryptischen Schnipseln auf Social Media hoch.

Kurz vor Mitternacht folgte am 31. Oktober dann die spektakuläre Enthüllung: Klum schritt als Medusa über den roten Teppich - komplett mit reptilien-artig modellierter Haut, furchterregendem Reptiliengebiss und kunstvoll inszenierten Schlangenhaaren. Ein lebendig gewordener Albtraum, entlehnt aus der griechischen Mythologie. Ehemann Tom Kaulitz blieb erschien passend dazu als versteinerter Ritter.

Mit ihnen auf dem roten Teppich: Heidis Kinder Johan Samuel, Henry Samuel mit Freundin Kayla Betulius und Lou Samuel begleiteten das Paar.

Doch nicht nur das Gastgeberpaar sorgte für Staunen: Zahlreiche bekannte prominente Gäst:innen folgten der Einladung ins Hard Rock Hotel - natürlich in angemessener Halloween-Couture.