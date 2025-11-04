Alles heiße Luft? Noah Bachofen nimmt in seiner neuen Kochshow Food-Trends unter die Lupe Aktualisiert: 19.04.2024 • 10:32 Uhr "Hype Kitchen", Noah Bachofen Bild: SAT.1 Schweiz / Jon Trachsel

In "Hype Kitchen" wird Kochen im TV auf ein neues Level gehoben. Der kreative Koch Noah Bachofen geht in seiner neuen Sendung Food-Trends von TikTok & Co. nach: Halten die Hype-Gerichte, was sie versprechen oder sind sie bloss heisse Luft?

In insgesamt fünf Sendungen wählt Noah Bachofen jeweils einen Food-Trend aus den Weiten des World Wide Web, analysiert ihn schonungslos ehrlich, kocht ihn nach und passt das Gericht bei Bedarf an. Mit kulinarischem Know-how setzt der Koch die Trends in Rezepte um, die zu Hause einfach gelingen und nicht nur das Auge, sondern auch den Gaumen erfreuen. In gewohnt erfrischender Art gibt Noah Bachofen wertvolle Tipps für ein gelungenes Gericht und teilt gleichzeitig sein Wissen zum perfekten Social Media Auftritt: Wie fotografiert man Essen richtig? Wie baut man seine Community auf? "In diesem Format trifft meine Leidenschaft fürs Kochen auf ein Gespür für Trends und Visuelles – eine vorzügliche Kombination.", fasst Noah Bachofen das Konzept zusammen. Sein erklärtes Ziel ist es, Spass am Kochen zu vermitteln und seine Leidenschaft dafür weiterzugeben: Mit einer ersten eigenen Kochshow kann der leidenschaftliche Koch nun nicht nur Lieblings-Rezepte teilen, sondern auch persönliche Einblicke geben und wertvolle Profi-Kniffe verraten.

Lust auf "Hype Kitchen"? Alle Folgen kostenlos auf Joyn streamen!

Mehr als eine Kochsendung "Hype Kitchen" ist mehr als eine Kochsendung: Anhand kleiner Extras wie "Memory Lane" gibt Noah auch Einblicke in persönlichen Erlebnisse und teilt Erinnerungen aus seinem Leben –stets mit einem kulinarischen Fokus. So erfährt das Publikum etwa, welche Kindheitserinnerungen eine Bolognese bei ihm wecken und warum er während seiner Ausbildung zum Koch ins Straucheln kam, wenn er Pfirsiche aus der Kühlkammer holen musste. Viel zu lernen gibt es in den "Bachofen TV"-Sequenzen: Hier erklärt Noah, was eine Maillard Reaktion ist, wie man eine Sauce Béchamel rettet oder was eigentlich Blanchieren ist und wie man das am besten macht. Mit viel Humor und in einer stilvollen Retro-Ästhetik, die in einem gewollten Kontrast zu seiner Social-Media-Präsenz und den gehypten Trend-Rezepten steht, teilt Noah sein umfangreiches Kochwissen weit über die Trend-Rezepte hinaus. "Hype Kitchen" ab dem 21. April 2024 jeweils am Sonntag um 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz.