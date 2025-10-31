Rückkehr des Erfolgsformats: "Hype Kitchen" geht in die dritte Runde

"Hype Kitchen" hebt Kochen im TV auf ein neues Level. Nach den erfolgreichen ersten beiden Staffeln folgt nun die Fortsetzung.

Auch in der neuen Staffel geht Noah Bachofen wieder auf kulinarische Spurensuche und nimmt die wildesten Food-Trends aus dem Netz unter die Lupe. Von Tiktok-Hypes wie Cheeseburger Tacos und Fried Summer Rolls über herzhafte Evergreens wie Wiener Schnitzel bis hin zu hippen Bowls und angesagten Dessert-Kreationen à la Dubai-Style Donuts.

Natürlich ist auch sein kongenialer Sidekick Luca wieder am Start, und in bester Tradition geben sich spannende Gäste in Noahs Küche die Klinke in die Hand, unter anderem das erfolgreiche Podcast-Duo von "Kurds & Bündig". Mit dabei ist auch sein Gourmetfreund und Podcast-Buddy Nico Franzoni. Vielleicht nutzen die beiden die Gelegenheit, um sich auf ihr nächstes kulinarisches Projekt einzustimmen: Schon bald wird das Duo auch am Bildschirm gemeinsame Sache machen. Details werden schon bald verraten.