Heiß und fettig!
Smash Burger
Aktualisiert:
Noah war mal in Berlin und hat dort den Smash Burger entdeckt. Diesen macht er nach und erzählt dabei, was einen Burger 'reudig' macht, warum jetzt plötzlich dünne Burger Patty im Trend sind und von seiner Zeit im Militär.
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 60 Min. • Zubereitungszeit 20 Min.
Zutaten für die Buns
200 ml Wasser
100 g Milch
42 g Hefe
40 g Zucker
12 g Salz
590 g Mehl
1 Ei
80 g Butter
Mehl, Salz, Zucker, Milch, Wasser, Hefe und das Ei für 5 Minuten in einer Knetmaschine kneten. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und langsam dazu geben. So lange kneten lassen, bis die Butter in den Teig eingearbeitet ist. Teig auf der Arbeitsfläche rundschleifen. Den Teig in eine Box mit Deckel geben und über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Am nächsten Tag den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, in Buns portionieren (je 100 g) und bei Raumtemperatur nochmals auf die doppelte Grösse aufgehen lassen (ca. 1 Stunde). Buns auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit einem Ei bepinseln und im vorgeheizten Backofen für 12 Min bei 180 °C backen.
Zutaten für die Fleisch-Patties
400 g Rindfleisch
200 g Schweinefett
10 Scheiben Käse
etwas Salz
etwas Pfeffer
einige Essiggurken (in Scheiben geschnitten)
1 Zwiebel
etwas Ketchup
etwas Senf
Das Fleisch und das Fett durch den Fleischwolf lassen (Alternative: direkt beim Metzger wolfen) und zu kleinen Portionen formen (55 g). Eine Pfanne oder falls vorhanden eine Grillplatte heiss werden lassen. Etwas Öl auf die Platte geben und die Fleischkugeln darauf platzieren. Mithilfe einer Burgerpresse die Kugeln so dünn wie möglich 'smashen'. Etwas geschnittene Zwiebel auf das Fleisch legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Danach wenden und eine dünne Scheibe Käse darauf geben. Die Brötchen aufschneiden, mit etwas Butter kurz in einer Pfanne anrösten. Danach die Brötchen mit ein wenig Senf und Ketchup bestreichen. Die Patties und in Scheiben geschnittene Essiggurken draufgeben, den Burger zuklappen und servieren. KEINE TOMATEN! KEIN SALAT!
Lust bekommen auf "Hype Kitchen"?
Die Folge zum Rezept streamen
Mehr entdecken
Neue Herausforderungen warten
"Willkommen bei den Reimanns": Abenteuer in der neuen Staffel
Styles für kältere Tage
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November: Die Outfits der Moderator:innen von heute
28 erfolgreiche Staffeln
"In aller Freundschaft": So gut gelingt der Neueinstieg in die ARD-Serie
Liebe auf den ersten Blick
Erste Liebe: GNTM-Gewinner Moritz hat seine erste Freundin
Exklusives Statement
Abschied von "Sturm der Liebe": Vivien Wulf erklärt ihr Serien-Aus
ZDF-Kultserie feiert Jubiläum
23 Jahre später: Das wurde aus dem "Rosenheim-Cops"-Cast von damals
"JENKE. REPORT."
Jenke von Wilmsdorff trifft Finanz-Influencer: Was steckt hinter Memecoins?
Klassiker mal anders
Spicy Mate Mule
"Uncovered" mit Thilo Mischke
Japan: Warum sich viele Menschen ungeliebt fühlen und alternative Nähe suchen