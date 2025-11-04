Heiß und fettig! Smash Burger Aktualisiert: 29.04.2024 • 12:20 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz / Jon Trachsel

Noah war mal in Berlin und hat dort den Smash Burger entdeckt. Diesen macht er nach und erzählt dabei, was einen Burger 'reudig' macht, warum jetzt plötzlich dünne Burger Patty im Trend sind und von seiner Zeit im Militär.

Rezept und Zubereitung Vorbereitungszeit 60 Min. • Zubereitungszeit 20 Min.

Zutaten für die Buns 200 ml Wasser

100 g Milch

42 g Hefe

40 g Zucker

12 g Salz

590 g Mehl

1 Ei

80 g Butter Mehl, Salz, Zucker, Milch, Wasser, Hefe und das Ei für 5 Minuten in einer Knetmaschine kneten. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und langsam dazu geben. So lange kneten lassen, bis die Butter in den Teig eingearbeitet ist. Teig auf der Arbeitsfläche rundschleifen. Den Teig in eine Box mit Deckel geben und über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Am nächsten Tag den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, in Buns portionieren (je 100 g) und bei Raumtemperatur nochmals auf die doppelte Grösse aufgehen lassen (ca. 1 Stunde). Buns auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit einem Ei bepinseln und im vorgeheizten Backofen für 12 Min bei 180 °C backen.

Zutaten für die Fleisch-Patties 400 g Rindfleisch

200 g Schweinefett

10 Scheiben Käse

etwas Salz

etwas Pfeffer

einige Essiggurken (in Scheiben geschnitten)

1 Zwiebel

etwas Ketchup

etwas Senf Das Fleisch und das Fett durch den Fleischwolf lassen (Alternative: direkt beim Metzger wolfen) und zu kleinen Portionen formen (55 g). Eine Pfanne oder falls vorhanden eine Grillplatte heiss werden lassen. Etwas Öl auf die Platte geben und die Fleischkugeln darauf platzieren. Mithilfe einer Burgerpresse die Kugeln so dünn wie möglich 'smashen'. Etwas geschnittene Zwiebel auf das Fleisch legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Danach wenden und eine dünne Scheibe Käse darauf geben. Die Brötchen aufschneiden, mit etwas Butter kurz in einer Pfanne anrösten. Danach die Brötchen mit ein wenig Senf und Ketchup bestreichen. Die Patties und in Scheiben geschnittene Essiggurken draufgeben, den Burger zuklappen und servieren. KEINE TOMATEN! KEIN SALAT!

