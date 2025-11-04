Ernsthaft krank?
Wochen-Vorschau "In aller Freundschaft" am 4. November: Massenpanik! Arzu Ritter sucht verzweifelt ihren Sohn
Klinikleiter Dr. Martin Stein erleidet einen Kollaps - Dr. Roland Heilmann und Dr. Kathrin Globisch sind geschockt. Und auch bei Arzu Ritter und Dr. Philip Brentano ist die Stimmung angespannt. Das erwartet dich am 4. November bei "In aller Freundschaft".
"In aller Freundschaft" Folge 1112: Große Sorge um Dr. Martin Stein
Seit Monaten hat Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) mit Müdigkeit und Gewichtszunahme zu kämpfen. Obwohl er sich gesund ernährt und Sport treibt, fühlt er sich unwohl. Der Klinikleiter schiebt alles auf sein Alter und scheint bereits nahe an einer Depression zu sein. Als er dann eine Treppe herunterstürzt und zusammenbricht, ist der Schock groß. Als sein Kollege und Freund Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) ihn völlig benommen findet, ist den beiden klar, dass es wohl doch nichts mit Martins Alter zu tun hat, sondern etwas Ernstes hinter seinen Gesundheitsproblemen stecken könnte. Auch Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) macht sich Gedanken um Martin. Was verbirgt sich nur hinter seinem Zusammenbruch?
Massenpanik auf Konzert: Arzu Ritter sucht ihren Sohn
Arzu Ritter (Arzu Bazman) kommt völlig aufgelöst in die Klinik, nachdem sie ihren Sohn Max (Ben Grünberg) während einer Massenpanik auf einem Konzert verloren hat. Dort hatte Max sich mit Caya (Lola Linnéa Padotzke) verabredet, einer Freundin aus dem Hochbegabten-Chat. Cayas Vater, Gordon Eifel (Thomas Halle), wurde bei der Panik verletzt und muss in der Sachsenklinik behandelt werden. Dabei erfährt Caya, dass ihre Eltern längst getrennt sind und nur noch ihr zuliebe zusammen wohnen. Besonders geschockt ist sie, als sie erfährt, dass ihre Mutter Sina Babacan (Mona Pirzad) bereits einen neuen Freund hat. Sie fühlt sich verletzt und verraten. Doch auch Max ist nicht happy mit seinen Eltern, die sich gerade kräftig streiten. Steht auch die Ehe der Brentanos auf dem Spiel? Die Situation bringt Arzu und Philipp zum Nachdenken über ihre Beziehung.
Durch einen ärztlichen Notfall und eine Scharlach-Erkrankung kommen sich Sina und Gordon auf dem Isolierzimmer wieder näher. Doch kommt es wirklich zur Versöhnung oder wird Caya sich bald für ein Elternteil entscheiden müssen?
Philipp Brentano hat Ärger mit seinem Sohn
Auch die Vater-Sohn-Beziehung von Philipp Brentano und Sohn Max steht auf dem Prüfstand. Max findet seinen Vater super peinlich und kann nicht verstehen, warum er so oft nachgibt und nicht seinen Mann steht. Der Teenager wünscht sich keinen Ja-Sager als Papa, sondern einen, der auch mal Tacheles spricht und cool ist. Als Philipp seinem Sohn dann auch noch von seinem ersten Date erzählt, das er total vermasselt hat, ist Max richtig genervt.
