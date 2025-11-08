Casting-Überraschung "Harry Potter"-Serie: Erste Set-Fotos zeigen John Lithgow als neuen Dumbledore Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Michael Gambon als Dumbledore. Bild: IMAGO / Everett Collection; IMAGO / Capital Pictures; picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Philippe Antonello; IMAGO / Ronald Grant; picture alliance / PictureLux/Nick Wall / HBO / The | R4820

John Lithgow hat das Rennen um die Dumbledore-Nachfolge gewonnen. Es wurde offiziell bestätigt, dass er Albus Dumbledore in der kommenden HBO-"Harry Potter"-TV-Serie spielen wird. Der Schauspieler tritt nun in die Fußstapfen von Michael Gambon und Richard Harris. Wie er im fertigen Kostüm aussieht, zeigen erste Bilder.

John Lithgow: "Das wird das letzte Kapitel meines Lebens definieren" In einem Interview mit "ScreenRant" bestätigte der US-amerikanische Schauspieler, dass er als Hogwarts-Schulleiter in der "Harry Potter"-Serie von HBO besetzt wurde. Der 79-Jährige verriet zwar keine Details zur Serie, gab aber zu, dass die Entscheidung wegen des großen Zeitaufwands in seinem Alter alles andere als einfach war.

Es kam für mich total überraschend [...] und es war keine einfache Entscheidung, weil es mich für das letzte Kapitel meines Lebens definieren wird, fürchte ich. Aber ich bin sehr aufgeregt. John Lithgow

Der Darsteller fügt hinzu: "Einige wunderbare Menschen wenden sich wieder Harry Potter zu. Deshalb ist mir die Entscheidung auch so schwergefallen. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe ja gesagt."

Mit seiner Aussage war Lithgow der erste offiziell bestätigte Darsteller der "Harry Potter"-Serie. Auch einige andere Darsteller hat HBO bereits bekannt gegeben - zum Beispiel Familie Weasley. Doch eins ist klar: Hinter den Kulissen geht es voran. Die Serie soll Ende 2026 oder Anfang 2027 starten. Die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gang! Lust auf einen magischen Trip? Entdecke die echten "Harry Potter"-Drehorte!

John Lithgow als Dumbledore: Erste Bilder vom Set Erste Bilder von den Dreharbeiten der "Harry Potter"-Serie sind nun aufgetaucht. Darauf zu sehen ist der Star am Strand in der Rolle des langbärtigen Hogwarts-Schulleiters. Der X-Account @WW_Direct hat ein Bild veröffentlicht, auf dem Dumbledore nicht seine übliche Zauberer-Robe trägt:

Aber wieso befindet er sich überhaupt am Strand? In "Harry Potter und der Stein der Weisen" gibt es keine vergleichbare Szene. Fans spekulieren, dass es sich bei dem Meeres-Setting um einen Fundort der Horcruxe oder um Dobbys Grab handeln könnte. Diese würden sich zumindest in der Nähe von Gewässern befinden. Diese Gegebenheiten spielen sich zwar nicht im ersten "Harry Potter"-Band ab, aber es wäre möglich, dass die Serie bereits gewisse Aspekte in Staffel eins vorgreift, die sich erst in späteren Büchern abspielen. Es bleibt abzuwarten, wie die Aufnahmen mit Lithgow in der fertiggestellten Serie integriert werden.

Lithgow übernimmt eine ganz besondere "Harry Potter"-Rolle Sowohl Michael Gambon als auch Richard Harris haben große Fußstapfen hinterlassen, die Lithgow füllen muss. Neben dem Haupttrio bleibt Dumbledore eine der wichtigsten Figuren im "Harry Potter"-Universum und wird sogar zu einer Hauptfigur in der späteren "Phantastische Tierwesen"-Filmreihe. Doch der 79-Jährige scheint der Herausforderung gewachsen zu sein. Er verkörperte den Trinity-Killer in "Dexter" (2009), war Premierminister Winston Churchill in der preisgekrönten Serie "The Crown" (2016 - 2017, 2019) und zuletzt Kardinal Tremblay im Oscar-Favoriten "Konklave" (2024). Zu seinen früheren bemerkenswerten Rollen gehörten etwa seine Oscar-nominierte Rolle in "Garp und wie er die Welt sah" (1982) oder seine Rolle in der Fernsehserie "Hinterm Mond gleich links" (1996 - 2001). Zwischen 2011 und 2014 war der Schauspieler auch hin und wieder als Barney Stinsons Vater, Jerry, in der Comedy-Serie "How I Met Your Mother" zu sehen. Die "Harry Potter"-Welt hat weltweit eine riesige Fangemeinde, daher wird Lithgows Besetzung mit Sicherheit für jede Menge Diskussionen sorgen - und das gilt auch für die noch kommenden Cast-Mitglieder. Besonders, weil er Amerikaner ist - das dürfte für viele Fans eine echte Überraschung sein. Für die "Harry Potter"-Filmreihe bestand J. K. Rowling schließlich auf einen britischen Cast. Es wird sicher kein leichtes Unterfangen, das hohe Niveau der acht legendären "Harry Potter"-Filme zu erreichen, aber mutige, kreative Entscheidungen könnten genau der richtige Weg sein, um der Serie ihren eigenen, einzigartigen Stil zu verleihen. Noch sind viele Fragen offen, aber mit dieser jüngsten Casting-Bestätigung geht es definitiv einen großen Schritt voran. Vielleicht auch interessant für dich: Das ist die richtige Reihenfolge der Harry Potter-Filme.