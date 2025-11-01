Sehnsucht nach ihren Wurzeln "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Wird Sylke ihre Geschwister finden? Aktualisiert: 01.11.2025 • 16:40 Uhr Kann Julia Leischik Angehörige von Sylke ausfindig machen? Bild: Joyn/SAT.1

Sylke wurde als Kind weggegeben und fand als Erwachsene heraus, dass sie adoptiert ist. Julia Leischik sucht nun nach Sylkes Wurzeln.

Erst im Alter von 56 Jahren erfährt Sylke, dass sie adoptiert wurde. Nach dem Tod ihrer Mutter 2022 findet sie ihre Adoptionsunterlagen und braucht Zeit, um diesen Schock zu verarbeiten. Sylke hatte ein enges Verhältnis zu ihren Adoptiveltern und eine glückliche Kindheit. Trotzdem quält sie die Unwissenheit und Sehnsucht nach ihrer leiblichen Familie.

Ich hab nie das Gefühl gehabt, nicht das eigene Kind zu sein. In Sylkes bisherigem Leben deutete nichts darauf hin, dass es ein ungelüftetes Geheimnis gibt.

Auf den Spuren von Sylkes Mutter Das Team von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" findet bei den Recherchen heraus, dass Sylkes leibliche Mutter bereits 2012 gestorben ist. Trotz der Trauer um ihre leibliche Mutter, hofft Sylke andere Angehörige zu finden. Da Sylke nichts über ihre leibliche Familie weiß, versucht Julia Leischik nun herauszufinden, ob Sylke noch Geschwister hat. Vielleicht können ihr ihre potenziellen Geschwister etwas über ihre Wurzeln erzählen?

Eine hoffnungsvolle Spur Nach langer Recherche über verschiedene Ämter hinweg konnte Julia Leischik und ihr Team eine Frau namens Sibylle aufspüren, die möglicherweise Sylkes Schwester ist. Julias Kollege und Reporter Marco macht sich auf den Weg in das kleine Dorf Minkwitz in Sachsen-Anhalt, wo die Schwester von Sylke leben soll. An der Adresse trifft Marco auf eine Frau, die leider nicht Sylkes Schwester ist. Die Frau gibt ihm jedoch den Hinweis, dass Sibylle weiter unten im Ort ein Haus renoviere und aufgrund der Bauarbeiten jeden Tag vor Ort sei.

Eine Schwester - oder mehr? Im Haus, das die Anwohnerin beschreibt, trifft Marco tatsächlich die Sibylle an, die Sylkes Schwester ist. Die gesuchte Schwester ahnt schon, worum es geht. Sie habe mit ihrer Familie vor vielen Jahren bereits versucht, Sylke zu finden. Dabei ist Sibylle nicht Sylkes einzige Schwester - sie hat noch zwei weitere Schwestern. Nun bleibt die große Frage, wieso die gemeinsame Mutter Sylke weggeben musste und wie es der Mutter erging. Das Kennenlernen der vier Schwestern, das Schicksal hinter Sibylles Adoption und die Geschichte ihrer Mutter, erfährst du in der neuen Folge "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf Joyn.

Schau hier die ganze Folge: Ganze Folge Julia Leischik sucht: Bitte melde dich Verborgenes Geheimnis: Sylke sucht ihre Geschwister Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.11.2025 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen