Hautnah dran "Bitte melde dich": So hilft Marco Buch Julia Leischik bei ihren Fällen Aktualisiert: Vor 4 Stunden Seit einigen Jahren wird Julia Leischik von Reporter Marco bei ihren Suchen auf der ganzen Welt unterstützt. Bild: Joyn/SAT.1

Als Reiseblogger besuchte Marco Buch schon über 100 Länder und sammelte viele Erfahrungen. Seit einigen Jahren ist er als TV-Detektiv für Julia Leischiks Suchen aktiv.

Emotionale Geschichten, harte Schicksalsschläge: Julia Leischik begibt sich bei "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf spannende Reisen. Ihre Mission ist, vermisste Menschen zu suchen, verschwundene Angehörige wiederzufinden und Familien, die lange Zeit getrennt waren, zusammenzubringen. Da die Suche oft alleine nicht zu stemmen ist oder einfach viel zu lange dauert, wird Julia von ihrem Team unterstützt. Dazu gehört auch ihr Kollege und TV-Detektiv Marco Buch.

Auf der ganzen Welt zu Hause Der Mitte-40-Jährige bereiste in seinem Leben bereits über 100 Länder und erlebte unzählige Abenteuer. Egal ob mit dem Tuk-Tuk durch Südostasien, zu Fuß nach Polen oder mit dem Fahrrad durch Kuba - Marco möchte immer Neues entdecken. In seinem Reiseblog "Life is a Trip" erzählt er von seinen Erlebnissen, führt Reisetagebücher und gibt Tipps für andere Reiselustige. Mit seiner jahrelangen ausgeprägten Erfahrung ist er für "Bitte melde dich" seit 2019 ein unverzichtbarer Bestandteil. Marco spricht fließend Englisch und Spanisch und unterstützt Julia vor allem in Lateinamerika, wo er am liebsten unterwegs ist.

Andauernd neugierig Nach der Schule studierte Marco Publizistik. In dem Wissen, dass das normale Berufsleben nichts für ihn ist, probierte er einiges aus. Heute ist Marco nicht nur TV-Detektiv für "Bitte melde dich", sondern auch Film-Produzent, Buchautor, Blogger, Tourguide, Speaker, DJ und Barmusiker.

Harte Schicksalschläge Bei "RPR1." erzählt Marco, wie nahe er die Geschichten aus der Sendung erlebt. Bei den emotionalen Momenten, die er begleitet, fließen die Tränen automatisch.

Ich hab fast genauso viel geweint wie die Gefundene. Das ist wirklich wahnsinnig berührend. Für Marco ist "Bitte melde dich" eine Herzensangelegenheit

Aktuell läuft jeden Sonntag um 18:55 Uhr eine neue Folge "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf SAT.1 oder im Livestream auf Joyn. Alle Folgen aus allen 13 Staffeln kannst du auf Joyn nachschauen.